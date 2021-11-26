В Киеве поднимется сильный ветер: прогноз погоды на пятницу, 26 ноября

Воздух прогреется до +8 градусов.

Погода в Киеве в пятницу, 26 ноября, будет ветреной. Ветер южного направления, до 15-24 м/с.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

В столице будет облачно, но без осадков. Температура воздуха прогреется до +6 +8 градусов днем, ночью ожидается 0 +2 градуса.

Напомним, что выходные 27-28 ноября в Киеве будут с дождями и небольшим потеплением. Синоптики прогнозируют, что дождь будет идти весь день и всю ночь в субботу. Однако воздух прогреется до +8 градусов.

Укргидрометцентр

Погода в Украине: в центре и на Востоке синоптики обещают местами мокрый снег

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