Київ знову засипле снігом: синоптики назвали дату

Температура повітря не опуститься нижче 0 градусів.

Київ знову засипле снігом у вівторок, 30 листопада. Синоптики прогнозують, що мокрий сніг буде йти вдень та вночі.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Температура повітря буде близько 0 +2 градусів як вдень, так і вночі. Вітер північно-західного напрямку, 7-12 м/с. Згідно з прогнозом, сніг в останній день листопада буде йти на Київщині та майже на всій території України, окрім Криму.

Погода в Україні 30 листопада / Укргідрометцентр

Нагадаємо, що зима 2021-2022 в Україні буде теплішою за попередні, а найбільш аномально теплим стане січень. Так, середня місячна температура очікується на 2-3 градуси вище норми, що відповідає початку зими. Така температура може протриматися всю зиму з короткочасним похолоданням.

Погода в Україні: синоптики закликають водіїв бути уважними через ожеледицю на дорогах і мокрий сніг

Читайте також: