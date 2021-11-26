У Києві здійметься сильний вітер: прогноз погоди на п'ятницю, 26 листопада

У Києві здійметься сильний вітер: прогноз погоди на п'ятницю, 26 листопада

Повітря прогріється до +8 градусів.

Погода у Києві у п'ятницю, 26 листопада, буде вітряною. Вітер південного спрямування, до 15-24 м/с.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

У столиці буде хмарно, але без опадів. Температура повітря прогріється до +6 +8 градусів вдень, вночі очікується 0 +2 градуси.

Нагадаємо, що вихідні 27-28 листопада у Києві будуть з дощами та невеликим потеплінням. Синоптики прогнозують, що дощ йтиме весь день і всю ніч у суботу. Однак повітря прогріється до +8 градусів.

Укргідрометцентр

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