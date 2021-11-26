У Києві в гаражному кооперативі на Оболоні згоріли чотири автівки: відео

У Києві в гаражному кооперативі на Оболоні згоріли чотири автівки: відео

Попередня причина пожежі – закорочення в одному з автомобілів.

У Києві вночі згоріли чотири автівки.

Подія сталася 25 листопада близько 23:00 у гаражному кооперативі на Оболонському проспекті, 54.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Києві.

Прибувши на місце, рятувальники встановили, що загоряння виникло в одному із гаражів, розміром 5х5 м в автомобілі марки Ford з розповсюдженням вогню на автомобіль Nissan Tiida та на поруч розташований гараж в якому стояли автомобілі марок Nissan Primera та Lada.

25 листопада о 23:51 рятувальники локалізували пожежу та 26 листопада о 00:33 - ліквідували.

Внаслідок пожежі вогнем знищено приватні легкові автомобілі Ford та Nissan Primera. Пошкоджено автомобілі Nissan Tiida та Lada, а також особисті речі власників гаражів.

Попередня причина пожежі – закорочення в одному з автомобілів", - йдеться у повідомленні.

Постраждалих немає.

Нагадаємо, у селі Нові Петрівці на Київщині зіткнулися Mercedes-Benz Sprinter та ВАЗ 21063. Водій останнього помер у лікарні. 72-річний чоловік за кермом ВАЗ не помітив мікроавтобус, який зупинився для повороту та зіткнувся з ним. Внаслідок аварії водій та пасажир легковика отримали тілесні ушкодження, їх доправили до лікарні. Від одержаних травм водій помер. Чоловік, який їхав за кермом мікроавтобуса, не постраждав.

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