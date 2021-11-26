У Києві оголошено перший рівень небезпечності: що сталося

У Києві оголошено перший рівень небезпечності: що сталося

У столиці 26-27 листопада очікуються пориви вітру 15-20 м/с.

У Києві оголошено перший рівень небезпеки, жовтий.

У найближчу годину, з утриманням до кінця доби 26 листопада, вночі та вранці 27 листопада у столиці очікуються пориви вітру 15-20 м/с.

Про це попереджає Український гідрометцентр.

Основні рекомендації, яких слід дотримуватись мешканцям міста під час сильного вітру:

усі вікна будинків щільно зачинити;

якщо ви опинилися на вулиці, то слід триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

у разі сильного вітру треба сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;

слід уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Нагадаємо, що вихідні 27-28 листопада у Києві будуть з дощами та невеликим потеплінням. Синоптики прогнозують, що дощ йтиме весь день і всю ніч у суботу. Однак повітря прогріється до +8 градусів.

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