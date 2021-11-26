Не помітив машину: на Київщині сталася смертельна ДТП із мікроавтобусом (фото)

Не помітив машину: на Київщині сталася смертельна ДТП із мікроавтобусом (фото)

Аварія сталася у п'ятницю, 26 листопада, близько 7 ранку.

У селі Нові Петрівці на Київщині зіткнулися Mercedes-Benz Sprinter та ВАЗ 21063. Водій останнього помер у лікарні.

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Про це повідомляє пресслужба поліції Київської області.

Відомо, що обидва водії рухалися з боку Києва. 72-річний чоловік за кермом ВАЗ не помітив мікроавтобус, який зупинився для повороту та зіткнувся з ним.

Внаслідок аварії водій та пасажир легковика отримали тілесні ушкодження, їх доправили до лікарні. Від одержаних травм водій помер. Чоловік, який їхав за кермом мікроавтобуса, не постраждав.

Поліція Київської області

Нагадаємо, що у Харкові на окружній дорозі 25 листопада вантажівка із щебенем перекинулась посеред дороги та розчавила автомобіль таксі, у якому було троє людей.

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