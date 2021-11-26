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Не помітив машину: на Київщині сталася смертельна ДТП із мікроавтобусом (фото)

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Не помітив машину: на Київщині сталася смертельна ДТП із мікроавтобусом (фото)

Патрульна поліція Київської області / Facebook

Аварія сталася у п'ятницю, 26 листопада, близько 7 ранку.

У селі Нові Петрівці на Київщині зіткнулися Mercedes-Benz Sprinter та ВАЗ 21063. Водій останнього помер у лікарні.

Про це повідомляє пресслужба поліції Київської області.

Відомо, що обидва водії рухалися з боку Києва. 72-річний чоловік за кермом ВАЗ не помітив мікроавтобус, який зупинився для повороту та зіткнувся з ним.

Внаслідок аварії водій та пасажир легковика отримали тілесні ушкодження, їх доправили до лікарні. Від одержаних травм водій помер. Чоловік, який їхав за кермом мікроавтобуса, не постраждав.

© Поліція Київської області
Поліція Київської області
©

Нагадаємо, що у Харкові на окружній дорозі 25 листопада вантажівка із щебенем перекинулась посеред дороги та розчавила автомобіль таксі, у якому було троє людей. 

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