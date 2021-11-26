Не помітив машину: на Київщині сталася смертельна ДТП із мікроавтобусом (фото)

Аварія сталася у п'ятницю, 26 листопада, близько 7 ранку.
У селі Нові Петрівці на Київщині зіткнулися Mercedes-Benz Sprinter та ВАЗ 21063. Водій останнього помер у лікарні.
Про це повідомляє пресслужба поліції Київської області.
Відомо, що обидва водії рухалися з боку Києва. 72-річний чоловік за кермом ВАЗ не помітив мікроавтобус, який зупинився для повороту та зіткнувся з ним.
Внаслідок аварії водій та пасажир легковика отримали тілесні ушкодження, їх доправили до лікарні. Від одержаних травм водій помер. Чоловік, який їхав за кермом мікроавтобуса, не постраждав.
Нагадаємо, що у Харкові на окружній дорозі 25 листопада вантажівка із щебенем перекинулась посеред дороги та розчавила автомобіль таксі, у якому було троє людей.
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