В Киеве в гаражном кооперативе на Оболони сгорели четыре автомобиля: видео

В Киеве в гаражном кооперативе на Оболони сгорели четыре автомобиля: видео

Предварительная причина пожара – короткое замыкание в одном из автомобилей.

В Киеве ночью сгорели четыре автомобиля.

Событие произошло 25 ноября около 23:00 в гаражном кооперативе на Оболонском проспекте, 54.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Киеве.

Прибывшие на место спасатели установили, что возгорание возникло в одном из гаражей, размером 5х5 м в автомобиле марки Ford с распространением огня на автомобиль Nissan Tiida и на рядом расположенный гараж, в котором стояли автомобили марок Nissan Primera и Lada.

25 ноября в 23:51 спасатели локализовали пожар и 26 ноября в 00:33 – ликвидировали.

В результате пожара огнем уничтожены частные легковые автомобили Ford и Nissan Primera. Повреждены автомобили Nissan Tiida и Lada, а также личные вещи владельцев гаражей.

Предварительная причина пожара – короткое замыкание в одном из автомобилей", — говорится в сообщении.

Пострадавших нет.

Напомним, в селе Новые Петровцы в Киевской области столкнулись Mercedes-Benz Sprinter и ВАЗ 21063. Водитель последнего скончался в больнице. 72-летний мужчина за рулем ВАЗ не заметил микроавтобус, который остановился для поворота и столкнулся с ним. В результате аварии водитель и пассажир легковушки получили телесные повреждения, их доставили в больницу. От полученных травм водитель скончался. Мужчина, ехавший за рулем микроавтобуса, не пострадал.

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