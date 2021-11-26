В Киеве объявлен первый уровень опасности: что произошло

В Киеве объявлен первый уровень опасности: что произошло

В столице 26-27 ноября ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

В Киеве объявлен первый уровень опасности, желтый.

В ближайшие часы, до конца суток 26 ноября, ночью и утром 27 ноября в столице ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

Основные рекомендации, которые следует придерживаться жителям города во время сильного ветра:

все окна домов плотно закрыть;

если вы оказались на улице, то старайтесь держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

в случае сильного ветра нужно укрыться в ближайшем помещении или природном укрытии;

следует избегать пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Напомним, что выходные 27-28 ноября в Киеве будут с дождями и небольшим потеплением. Синоптики прогнозируют, что дождь будет идти весь день и всю ночь в субботу. Однако воздух прогреется до +8 градусов.

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