В Киеве во время пожара в многоэтажке раздался взрыв: спасатели эвакуировали 15 человек

В Киеве во время пожара в многоэтажке раздался взрыв: спасатели эвакуировали 15 человек

Пожар произошел из-за короткого замыкания.

В Киеве 25 ноября по ул. Максима Берлинского,31 произошел пожар. Во время тушения возгорания раздался взрыв.

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Об этом сообщили в ГСЧС г. Киева.

Пожар произошел в квартире на третьем этаже пятиэтажного жилого дома. Прибывшие на место происшествия спасатели эвакуировали 15 человек.

КАРС Київська служба порятунку

Во время тушения пожара в квартире, где произошло возгорание, раздался взрыв газа.

КАРС Київська служба порятунку

"Как оказалось впоследствии, на кухне в холодильнике произошло короткое замыкание, из-за чего произошел пожар. Огнем был поврежден газовый шланг, что и привело к утечке газа и незначительному взрыву", — говорится в сообщении.

КАРС Київська служба порятунку

Спасатели оперативно ликвидировали возгорание. Пострадавших в пожаре нет.

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