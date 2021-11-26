Количество случаев коронавируса в Киеве немного уменьшилось: статистика на 26 ноября

В столице подтверждено 294 563 случая COVID-19.
По состоянию на утро 26 ноября в Киеве зафиксировано 1438 новых случаев коронавируса в сутки. Это на 250 случаев меньше, чем 25 ноября (1688 случаев коронавируса).
Всего в столице подтверждено 294 563 случая COVID-19.
Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Минздрава.
С начала эпидемии в Киеве:
- выздоровели 251 840 человек ( 1111 за сутки)
- умерли 7 372 человека ( 42 за сутки)
В Киевской области зафиксировано 171 423 случая COVID-19 (714 новых случаев за сутки).
С начала эпидемии в области:
- выздоровели 148 116 человек (831 за сутки)
- умерли 4 090 человек (41 за сутки)
Напомним, украинцам рассказали, какие проблемы со здоровьем чаще всего сохраняются после коронавируса.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua
Читайте также:
- Вторая прививка от COVID-19: какова его задача, на сколько можно отсрочить и где можно получить "тайный" укол
- Постковидный синдром: как долго и как восстановиться после перенесенного COVID-19
- Влияет ли вакцина от коронавируса на мужскую потенцию: врач ответила