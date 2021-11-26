Количество случаев коронавируса в Киеве немного уменьшилось: статистика на 26 ноября

Количество случаев коронавируса в Киеве немного уменьшилось: статистика на 26 ноября

В столице подтверждено 294 563 случая COVID-19.

По состоянию на утро 26 ноября в Киеве зафиксировано 1438 новых случаев коронавируса в сутки. Это на 250 случаев меньше, чем 25 ноября (1688 случаев коронавируса).

Всего в столице подтверждено 294 563 случая COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Минздрава.

С начала эпидемии в Киеве:

выздоровели 251 840 человек ( 1111 за сутки)

человек ( за сутки) умерли 7 372 человека ( 42 за сутки)

В Киевской области зафиксировано 171 423 случая COVID-19 (714 новых случаев за сутки).

С начала эпидемии в области:

выздоровели 148 116 человек ( 831 за сутки)

человек ( за сутки) умерли 4 090 человек (41 за сутки)

Напомним, украинцам рассказали, какие проблемы со здоровьем чаще всего сохраняются после коронавируса.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua

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