Умер экс-мер Киева Александр Омельченко: кем он был и чем запомнится (фото)

Умер экс-мер Киева Александр Омельченко: кем он был и чем запомнится (фото)

Ему было 83 года.

Во вторник, 25 ноября, умер бывший мэр Киева Александр Омельченко. Он возглавлял столицу с мая 1999 года по апрель 2006 года.

ТСН.ua рассказывает о том, кем он был и чем запомнится украинцам.

Место рождения и образование

Омельченко родился 9 августа 1938 года в селе Зозив Винницкой области. В 1974 году окончил Киевский инженерно-строительный институт, в 1978 году – Киевский институт народного хозяйства.

Карьера

Он работал на киевских строительных комбинатах, служил в Вооруженных силах. С 1980 по 1987 год занимал должность главного инженера "Главкиевстроя". В 1992 году стал гендиректором "Киевреконструкции", а в 1994 году — первым заместителем главы Киевской городской администрации, а вскоре возглавил КГГА. С мая 1999 года по апрель 2006 года — киевский городской голова.

УНИАН

Омельченко – глава Киева

За время пребывания Омельченко на должности в Киеве было открыто 8 станций метро, по всему городу установили бюветы артезианской воды и восстановили пять древних храмов. Активно развивались маршрутные такси, однако сокращалась сеть общественного транспорта, был причинен ущерб трамвайной сети Киева.

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Омельченко также был украинским футбольным и хоккейным функционером, вторым президентом Федерации хоккея Украины – с 1997 по 2006 год.

Верховная Рада и выборы на должность мэра Киева

В 2017 году Омельченко стал народным депутатом VI созыва и прошел в парламент по списку блока "Наша Украина – Народная самооборона". Он также возглавил комитет Верховной Рады по вопросам государственного строительства и местного самоуправления.

С мая 2014 года Омельченко – депутат Киевского городского совета. Он принимал участие в выборах на должность мэра столицы в 2014 году и занял 4-е место с 7,52% голосов. На выборах 2015 года занял 3 место, набрав 8,46% голосов.

Жена и дети

У Омельченко остались 76-летняя жена Людмила и двое детей : 55-летний Ян и 53-летний Александр. Младший сын – народный депутат IV и V созывов, был членом фракции "Наша Украина".

В 2001 году Омельченко получил звание Героя Украины, 2004 – Заслуженный строитель Украины, а также стал лауреатом государственной премии в области архитектуры.

О смерти бывшего городского головы Киева сообщил бизнесмен, экснардеп и бывший депутат Киевсовета Игорь Лысов. "Сегодня не стало человека-легенды Александра Омельченко. Выражаю глубокие соболезнования семье и родным по поводу непоправимой потери", — написал он.

18 ноября стало известно, что у Омельченко обнаружили коронавирус и госпитализировали в больницу.

Новости Украины: бывший мэр столицы Омельченко заболел коронавирусом и находится в тяжелом состоянии

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