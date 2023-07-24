Киев побил рекорд суточного количества осадков

По данным наблюдений метеостанции, за сутки 22 июля в столице зафиксировали рекордное количество осадков — 29,9 мм.

В Киеве зафиксировали второй рекорд осадков за июль.

Об этом сообщили в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

По данным наблюдений метеостанции, за сутки 22 июля в столице зафиксировали рекордное количество осадков — 29,9 мм.

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Предыдущий рекорд для этого дня был зафиксирован в 2007 году, когда выпало 28,4 мм. осадков.

Напомним, предыдущий рекорд осадков в Киеве зафиксирован 7 июля. По данным наблюдений, в этот день в столице выпало 51,9 мм дождя, что на 21,6 мм превысило предварительный рекордный показатель 1978 года.

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