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Київ побив рекорд добової кількості опадів

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Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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Київ побив рекорд добової кількості опадів

У столиці 22 липня зафіксовано рекордну кількість опадів  / Фото: УНІАН

За даними спостережень метеостанції, протягом доби 22 липня у столиці зафіксували рекордну кількість опадів – 29,9 мм.

У Києві зафіксували другий рекорд опадів за липень.

Про це повідомили в Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського.

За даними спостережень метеостанції, протягом доби 22 липня у столиці зафіксували рекордну кількість опадів – 29,9 мм. 

Попередній рекорд для цього дня був зафіксований у 2007 році, коли випало 28,4 мм опадів. 

Нагадаємо, попередній рекорд опадів у Києві зафіксовано 7 липня. За даними спостережень, в цей день у столиці випало 51,9 мм дощу, що на 21,6 мм перевищило попередній рекордний показник 1978 року.

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Дата публікації
Перегляди
64
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