Київ побив рекорд добової кількості опадів

За даними спостережень метеостанції, протягом доби 22 липня у столиці зафіксували рекордну кількість опадів – 29,9 мм.
У Києві зафіксували другий рекорд опадів за липень.
Про це повідомили в Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського.
За даними спостережень метеостанції, протягом доби 22 липня у столиці зафіксували рекордну кількість опадів – 29,9 мм.
Попередній рекорд для цього дня був зафіксований у 2007 році, коли випало 28,4 мм опадів.
Нагадаємо, попередній рекорд опадів у Києві зафіксовано 7 липня. За даними спостережень, в цей день у столиці випало 51,9 мм дощу, що на 21,6 мм перевищило попередній рекордний показник 1978 року.
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