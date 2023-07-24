Київ побив рекорд добової кількості опадів

За даними спостережень метеостанції, протягом доби 22 липня у столиці зафіксували рекордну кількість опадів – 29,9 мм.

У Києві зафіксували другий рекорд опадів за липень.

Про це повідомили в Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського.

За даними спостережень метеостанції, протягом доби 22 липня у столиці зафіксували рекордну кількість опадів – 29,9 мм.

Попередній рекорд для цього дня був зафіксований у 2007 році, коли випало 28,4 мм опадів.

Нагадаємо, попередній рекорд опадів у Києві зафіксовано 7 липня. За даними спостережень, в цей день у столиці випало 51,9 мм дощу, що на 21,6 мм перевищило попередній рекордний показник 1978 року.

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