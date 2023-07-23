На Киевщине побили водителя из-за российской музыки

В Белой Церкви в Киевской области произошла массовая драка из-за пророссийской музыки.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области.

Как рассказали правоохранители, 21 июля, почти в полночь, на Таращанском массиве возникла ссора из-за того, что водитель автомобиля "Mercedes" громко слушал музыку российских исполнителей. Впоследствии между жителями близлежащих домов и нарушителями завязалась потасовка,

"В результате четыре человека обратились за медицинской помощью. У одной из женщин травмирована рука", — говорится в сообщении.

Следователи Белоцерковского управления полиции Киевщины начали расследование по факту нанесения телесных повреждений средней тяжести (ч.1 ст.122 УК). Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.

Напомним, в Броварах предпринимательница оскорбила военных из-за замечаний за русский язык.

Читайте также: