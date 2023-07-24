Элитная недвижимость по довоенным ценам: в Киеве выставили на продажу дом более чем за миллион долларов (фото)

В Киеве во время войны продолжают избавляться от элитной недвижимости. Владельцы пытаются продать жилье по довоенным ценам. Так, за более миллиона долларов выставили на продажу дом в Голосеевском районе столицы. Это более 40 млн гривен.

В объявлении риелтора говорится, что площадь участка – пять соток. Площадь дома – 280 квадратных метров, он трехэтажный. Из окон квартиры открывается вид на реку Конек и Жуков остров.

В Киеве выставили на продажу дом более чем за миллион долларов/Фото: rielt.kiev

В Киеве выставили на продажу дом более чем за миллион долларов/Фото: rielt.kiev

Дом готов к заселению и укомплектован дорогостоящей мебелью и техникой. На первом этаже расположены прихожая, туалет, гостиная, кухня и терраса. На втором – еще несколько спален с гардеробными, уборные. На последнем этаже есть лаунж-зона, сауна, терраса и бытовая комната. По периметру участка установлен стеклянный забор и высажены растения.

В Киеве выставили на продажу дом более чем за миллион долларов/Фото: rielt.kiev

Продавец пишет, что стоимость жилья – 1 100 000 долларов (более 40,6 млн гривен), но будущему владельцу готовы снизить цену до миллиона долларов.

Дом уже выставлялся на продажу в 2021 году. Впрочем, элитную недвижимость до сих пор никто не купил. Стоимость дома в объявлении с тех пор не изменилась.

В Киеве выставили на продажу дом более чем за миллион долларов/Фото: rielt.kiev

Отметим, что средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке в Киеве, по состоянию на июль 2023 года, составляет 1 395 долларов. Об этом свидетельствуют данные сайта m2bomber.com, который анализирует все объявления в Сети. Стоимость квадратного метра в этом доме – более 3570 долларов.

В Киеве выставили на продажу дом более чем за миллион долларов/Фото: rielt.kiev

Миллион долларов за дом – не предел. Так, в Печерском районе Киева продается дом за восемь миллионов долларов. Это самое дорогое предложение на украинских сайтах по продаже и аренде недвижимости.

Напомним, что Сеть пестрит сообщениями о скандальных тендерах, которые проводятся в разных городах Украины. Если полистать сайт электронных закупок Prozorro, кажется, что в Украине нет полномасштабной войны. Люди удивляются: десятки миллионов гривен чиновники разных уровней направляют сугубо на нужды мирной жизни.

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