"Били сильно и беспощадно": свидетель о подробностях массовой драки на Киевщине из-за российской музыки (фото, видео)

Драка произошла между жителями дома и водителем, громко слушавшим музыку страны-агрессора РФ.
В Белой Церкви Киевской области 21 июля произошла массовая драка из-за российской музыки, которую возле жилых многоэтажек на всю громкость включил водитель автомобиля "Mercedes". Впоследствии между жителями домов и нарушителями завязалась массовая драка, после которой несколько человек обратились за медицинской помощью.
Потерпевший, сделавший замечание водителю, которого из-за этого избили, рассказал подробности и обнародовал фото и видео с места событий.
Так, по словам Вадима Могорита, инцидент произошел 21 июля около 23:00. Возле аллеи запарковался "Мерседес", водитель которого во весь жилой массив слушал российскую музыку.
"После моего замечания о нецелесообразности такой музыки, когда наши Козаки и Козачки сражаются с ордой, молодые люди начали меня избивать сначала втроем, а потом вшестером. Мой кум пытался их успокоить, но получил удар в голову и потерял сознание (дважды терял его после следующего удара в голову), моей куме, которая закрывала его собой, чтобы не убили ногами, сломали руку!!! Есть видео, на котором явно сказано: и что, что война! Били сильно и беспощадно, видео предоставили свидетели и помогли остановить эту стаю, за что им очень спасибо", - рассказал потерпевший.
Могорит предполагает, что патрульная полиция была "явно знакома с несколькими нападающими", поскольку они продолжали избивать людей даже в присутствии правоохранителей.
"У меня сотрясение мозга и многочисленные гематомы на голове и теле! Как оказалось – это нормальная практика для этой компании и пострадавшие всегда забирают заявление из полиции (их запугивают или откупаются), но это не наш случай. Намерены довести дело до конца, следователи уже работают", — добавил пострадавший.
Напомним, в Броварах предпринимательница оскорбила военных из-за замечаний по русскому языку.
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