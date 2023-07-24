В Киеве суд объявил приговор стрелку спецподразделения "Шторм" так называемой народной милиции "ДНР"

Боевику назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В Киеве суд объявил приговор боевику, воевавшему на стороне так называемой "ДНР".

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Киевская городская прокуратура в июне 2023 года направила в суд обвинительные акты в отношении шести мужчин, которые после полномасштабного военного вторжения России в Украину, в период 2022-2023 годов перешли на сторону врага и участвовали в незаконных вооруженных формированиях так называемых "ЛДНР".

Преступная деятельность боевиков была прекращена в середине мая 2023 военнослужащими Вооруженных Сил Украины на территории Донецкой и Луганской областей.

Обвиняемые находятся под стражей.

Прокурором в суде доказано, что один из обвиняемых гражданин Украины в декабре 2022 года, находясь на временно оккупированной территории Донецкой области — в городе Донецке, добровольно подписал контракт на прохождение военной службы в НЗФ так называемой "ДНР". Мужчина был назначен на должность стрелка спецподразделения "Шторм" так называемой народной милиции "ДНР", созданный, подчиненный, управляемый и финансируемый РФ.

Действуя в составе разных подразделений на территории городов Донецка и Иловайска, обвиняемый проводил обустройство огневых позиций для осуществления вооруженного сопротивления Вооруженным силам Украины и осуществлял оккупацию и охрану захваченных территорий Украины.

Приговором Соломенского районного суда города Киева обвиняемый признан виновным в совершении инкриминируемых преступлениях и назначен наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Рассмотрение обвинительных актов в отношении других обвиняемых продолжается.

Напомним, СБУ задержала скрывавшегося в Виннице боевика-разведчика "ДНР".

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