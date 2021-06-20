Киев ограничивает въезд фур: названа дата и причина

За соблюдением ограничения будут следить патрульные.

В Киеве вводят ограничение въезда в город для большегрузного автотранспорта. Решение приняли из-за очень высокой температуры воздуха. Ограничение установили с 20 июня.

Об этом сообщает КГГА.

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Отмечается, что под запрет попадает авто с весом более 24 т и нагрузкой на ось более 7 т. Ограничение вводится на всех въездах в Киев.

"В частности, из-за превышения дневной температуры воздуха свыше 28°С ограничивается въезд большегрузного автотранспорта весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн. Ограничение осуществляется на всех подъездах к Киеву", — говорится в сообщении.

В КГГА отметили, что контроль за соблюдением водителями фур ограничения движения улично-дорожной сетью столицы осуществляет Патрульная полиция. Традиционно ограничения действуют с 10:00 по 22:00.

Как известно, погода в Киеве 20 июня предполагается без осадков. Температура до +30°.

Напомним, в Житомире в субботу, 19 июня, грузовик полностью провалилась под асфальт.

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