Киев ограничивает въезд фур: названа дата и причина

За соблюдением ограничения будут следить патрульные.
В Киеве вводят ограничение въезда в город для большегрузного автотранспорта. Решение приняли из-за очень высокой температуры воздуха. Ограничение установили с 20 июня.
Об этом сообщает КГГА.
Отмечается, что под запрет попадает авто с весом более 24 т и нагрузкой на ось более 7 т. Ограничение вводится на всех въездах в Киев.
"В частности, из-за превышения дневной температуры воздуха свыше 28°С ограничивается въезд большегрузного автотранспорта весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн. Ограничение осуществляется на всех подъездах к Киеву", — говорится в сообщении.
В КГГА отметили, что контроль за соблюдением водителями фур ограничения движения улично-дорожной сетью столицы осуществляет Патрульная полиция. Традиционно ограничения действуют с 10:00 по 22:00.
Как известно, погода в Киеве 20 июня предполагается без осадков. Температура до +30°.
Напомним, в Житомире в субботу, 19 июня, грузовик полностью провалилась под асфальт.