В Киеве на Севастопольской площади ограничат движение: схема

Значительную часть работ выполнят на выходных, чтобы меньше влиять на трафик.
В Киеве на Севастопольской площади частично ограничат движение с 21:00 18 июня до 21:00 25 июня.
На путепроводе на Севастопольской площади отремонтируют асфальтовое покрытие. Значительную часть работ выполнят на выходных, чтобы меньше влиять на трафик.
Об этом сообщает "Киевавтодор".
Во время работ движение будет частично ограничено.
"Коммунальная корпорация просит прощение за неудобства", — говорится в сообщении "Киевавтодора".
Напомним, в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" самые дорожно-строительные компании Украины в рамках благотворительной помощи начали ремонт Театральной площади в Киеве.