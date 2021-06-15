В Киеве на Севастопольской площади ограничат движение: схема

Значительную часть работ выполнят на выходных, чтобы меньше влиять на трафик.

В Киеве на Севастопольской площади частично ограничат движение с 21:00 18 июня до 21:00 25 июня.

На путепроводе на Севастопольской площади отремонтируют асфальтовое покрытие. Значительную часть работ выполнят на выходных, чтобы меньше влиять на трафик.

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Об этом сообщает "Киевавтодор".

Во время работ движение будет частично ограничено.

Комунальна корпорація "Київавтодор"

"Коммунальная корпорация просит прощение за неудобства", — говорится в сообщении "Киевавтодора".

Напомним, в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" самые дорожно-строительные компании Украины в рамках благотворительной помощи начали ремонт Театральной площади в Киеве.

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