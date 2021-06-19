В Киеве двухлетний ребенок выпал из окна седьмого этажа, пока отец спал

По словам соседей отец ребенка был пьян.

В Киеве двухлетний ребенок выпал из окна седьмого этажа и погиб.

Трагедия произошла в субботу, 19 июня, в Святошинском районе столицы на улице Феодоры Пушиной, 8.

Об этом сообщил "Киев Оперативный".

"К сожалению без шансов. По словам очевидцев, отец в это время спал пьяный в доме", — говорится в сообщении.

Информация уточняется.

Напомним, в Ирпене Киевской области 13-летний парень хотел сделать селфи на железнодорожном мосту, а когда заметил электричку, то лег между рельсов. Подросток получил серьезные травмы и погиб.

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