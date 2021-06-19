В Киеве восьмой день разыскивают несовершеннолетнего парня: фото, приметы

Александр Костюшко, 2004 года рождения, ушел из дома 12 июня и до сих пор не вернулся.

В Киеве восьмой день разыскивают несовершеннолетнего парня.

Александ Костюшко, 2004 года рождения, ушел из дома 12 июня и до сих пор не вернулся.

Об этом сообщает Деснянское управление полиции Киева.

Приметы: на вид 17-18 лет, рост около 175 см, худощавого телосложения, волосы короткие, кудрявые, русого цвета.

Был одет в темную кофту, черные спортивные штаны, белые кроссовки. Имел с собой желто-черный портфель.

"В случае получения любой информации о возможном местонахождении несовершеннолетнего, просим звонить по номеру "102", — говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве из Центра социально-психологической реабилитации 17 июня исчезла несовершеннолетняя девушка София Таравская.

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