Коронавирус в Киеве сегодня: статистика на 20 июня

В Киеве — 91 новый случай коронавирусной болезни.

Общее количество подтвержденных случаев в столице по состоянию на 20 июня — 212 188. Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском (27), Дарницком (17) и Оболонском (12) районах.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Также читайте Вакцинация от коронавируса: в Минздраве назвали количество привитых украинцев по состоянию на 20 июня

По состоянию на утро 20 июня в Киеве зафиксировано 91 новый случай коронавируса за сутки. Из них 51 женщина в возрасте от 21 до 79 лет, 36 мужчин в возрасте от 20 до 81 лет и 4 девочки от 5 до 17 лет.

Кроме того, зафиксировано 4 летальных случая от вируса (всего — 5175 случаев). Также за последние сутки госпитализировали 5 больных коронавирусом. 39 киевлян госпитализировали с подозрением на COVID-19 и пневмонию.

Кличко акцентировал, что за сутки 74 человека преодолели коронавирус. Всего зарегистрировано 202 522 человека, которые выздоровели от COVID-19.

@merkieva

Напомним, в Украине по состоянию на утро 20 июня зафиксировано 479 случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерли 24 человека, еще 755 выздоровели.

Коронавирус в Украине: в Киеве закрывают дополнительные Covid-больницы Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку