Київ обмежує в'їзд фур: названо дату і причину

За дотриманням обмеження стежитимуть патрульні.
У Києві вводять обмеження в'їзду до міста для великовагового автотранспорту. Рішення ухвалили через дуже високу температуру повітря. Обмеження встановили від 20 червня.
Про це повідомляє КМДА.
Наголошується, що під заборону потрапляє авто із вагою понад 24 т і навантаженням на вісь понад 7 т. Обмеження вводиться на всіх в'їздах до Києва.
"Зокрема, через перевищення денної температури повітря понад +28°С обмежується в’їзд великовагового автотранспорту вагою понад 24 тонни і навантаженням на вісь понад 7 тонн. Обмеження здійснюється на всіх під’їздах до Києва", - сказано в повідомленні.
У КМДА зауважили, що контроль за дотриманням водіями фур обмеження руху вулично-дорожньою мережею столиці здійснює Патрульна поліція. Традиційно обмеження діють від 10 до 22 години.
Як відомо, погода у Києві 20 червня передбачається без опадів. Температура вдень до +30°.
Нагадаємо, у Житомирі в суботу, 19 червня, вантажівка повністю провалилась під асфальт.