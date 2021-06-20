Київ обмежує в'їзд фур: названо дату і причину

За дотриманням обмеження стежитимуть патрульні.

У Києві вводять обмеження в'їзду до міста для великовагового автотранспорту. Рішення ухвалили через дуже високу температуру повітря. Обмеження встановили від 20 червня.

Про це повідомляє КМДА.

Також читайте У Києві на Севастопольській площі обмежать рух: схема

Наголошується, що під заборону потрапляє авто із вагою понад 24 т і навантаженням на вісь понад 7 т. Обмеження вводиться на всіх в'їздах до Києва.

"Зокрема, через перевищення денної температури повітря понад +28°С обмежується в’їзд великовагового автотранспорту вагою понад 24 тонни і навантаженням на вісь понад 7 тонн. Обмеження здійснюється на всіх під’їздах до Києва", - сказано в повідомленні.

У КМДА зауважили, що контроль за дотриманням водіями фур обмеження руху вулично-дорожньою мережею столиці здійснює Патрульна поліція. Традиційно обмеження діють від 10 до 22 години.

Як відомо, погода у Києві 20 червня передбачається без опадів. Температура вдень до +30°.

Нагадаємо, у Житомирі в суботу, 19 червня, вантажівка повністю провалилась під асфальт.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання