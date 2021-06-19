Похитили более миллиона гривен: под Киевом полиция задержала дуэт серийных воров (фото)

Воры охотились на дома граждан, выезжавших в отпуск.

Под Киевом задержали преступный дуэт серийных воров. Двое воров украли более миллиона гривен наличными.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

Воры охотились на дома граждан, выезжавших в отпуск, глушили сигнализации с помощью спецоборудования, взламывали двери, разрезали сейфы. Они использовали специально изготовленные инструменты для открытия замков и даже изготовили устройства для отстрела пуль.

В полицию обратилась жительница Вышгородского района и сообщила, что в течение недели, пока ее не было дома, злоумышленники проникли в ее дом путем отжима пластикового окна и похитили наличных на общую сумму более миллиона гривен, а также ювелирные изделия из золота и серебра.

Сотрудники Вышгородского районного управления полиции совместно с оперативниками управления уголовного розыска провели ряд розыскных мероприятий и установили личности злоумышленников. Ими оказались 59-летний житель Вышгородского района и 44-летний киевлянин, которые уже были судимы за подделку иностранной валюты, мошенничество и дачу неправомерной выгоды сотруднику правоохранительных органов.

Правоохранители установили, что злоумышленники следили, когда хозяева поедут на отдых, а потом приходили и обворовывали их дома. Забирали преимущественно деньги, ювелирные изделия, иконы и другое ценное имущество.

По месту жительства воров полицейские провели санкционированные обыски и изъяли различные отмычки, спецглушилки для отключения сигнализации, похищенное имущество, самодельные приборы для отстрела резиновых пуль, а также другие вещественные доказательства, подтверждающие причастность мужчин к совершению краж.

Следователи под процессуальным руководством прокуратуры сообщили злоумышленникам о подозрении по ч. 5 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает заключение на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Обоим ворам суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Одному из мужчин установили возможность внесения залога в размере 600 тысяч гривен.

Сейчас правоохранители проверяют причастность мужчин к совершению аналогичных преступлений на территории Киева и области.

Полиция Киевской области призывает граждан уделять больше внимания безопасности домов в период курортного сезона. Советуем устанавливать надежные системы защиты, двери и замки, чтобы предотвратить кражи.

Напомним, киевские полицейские разыскивают мужчину, который 22 мая совершил разбойное нападение на ювелирный магазин Киевского ювелирного завода. За любую информацию, которая поможет раскрыть преступление, Киевский ювелирный завод предлагает вознаграждение в сумме 100 тысяч гривен.

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