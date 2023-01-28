Киев может затопить: синоптики прокомментировали информацию из Сети

В субботу, 28 января, у Сети появилась информация о том, что Киев может затопить. Впрочем, синоптики опровергают это.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Синоптики заявили, что для Киева нет угрозы негативных последствий и затопления.

"Наши специалисты, гидрологи, ситуацию контролируют, в случае изменения — будут выпущены соответствующие предупреждения. Для справки ситуацию из состояния водных объектов отслеживают гидрологи, а не метеорологи. Перед тем, как писать информацию, ознакомьтесь с материалом и не запугивайте граждан", – говорится в сообщении.

Отмечается, что гидрологи ситуацию контролируют, а в случае изменения будут выпущены соответствующие предупреждения.

Что известно об "угрозе стихийного подтопления"

В субботу в некоторых СМИ появилась информация, что в ближайшие дни Черниговской области будет содержаться значительное затопление поймы. Якобы это может привести к очередному подтоплению не только в этом регионе, но и в Киеве.

Следует заметить, что в сообщении синоптиков о Киеве речь не шла. Отмечалось, что, по данным метеорологов, с 27 по 30 января на участке Верхнего Днепра в пределах Черниговщины будет содержаться значительное затопление поймы, нарушение транспортного сообщения с отдельными приречными селами вдоль Верхнего Днепра и затопление жилых домов ряда сел в Черниговском районе области. Из-за этого объявлен третий уровень опасности – красный.

Кроме того, на притоке Десны г. Снов будет содержаться превышение опасной отметки перелива воды через автодорогу местного значения в Корюковском районе Черниговской области.

Фото из открытых источников.

Напомним, 29 января в воскресенье в Киевской области будет облачно с прояснениями. Без осадков. Ночью температура воздуха в области 2-7° мороза, а днем от 2° мороза до 3° тепла. В Киеве ночью будет -4-6°, а днем около 0°.

Читайте также: