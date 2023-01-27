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Над Киево-Печерской лаврой заметили нашествие ворон: жуткое видео

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
Просмотры
11к
Время на прочтение
1 мин
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Над Киево-Печерской лаврой заметили нашествие ворон: жуткое видео

Фото: Unsplash

В Киеве недавно был подобный случай — сотни ворон заметили на стадионе вблизи НСК "Олимпийский".

В Сети появилось видео, на котором зафиксировано необычное явление в Киеве. Сотни ворон "атакуют" Киево-Печерскую лавру.

Видео в социальных сетях опубликовал журналист Андрей Цаплиенко.

"Нашествие ворон над Печерской Лаврой. Россияне беснуются, что это знак захвата Лавры нечистой силой. Но судя по тому, что вороны улетают, "нечистая сила" покидает Лавру. Украинская церковь возвращает захваченное врагом духовное наследие", — подписал он, шутя, видео.

В народе говорят, что это к смене погоды.

Напомним, недавно на одном из стадионов в центре города собрались сотни ворон. Птицы просто "захватили" стадион НТК им. Банникова, что вблизи НСК "Олимпийский". Как объяснили для ТСН.ua в Киевском зоопарке, вороны просто ищут пищу. Это никак не связано с войной или ракетными обстрелами.

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Дата публикации
Просмотры
11к
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