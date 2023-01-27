Киевляне слышат мощные взрывы: что произошло

Киевляне слышат мощные взрывы в городе. В социальных сетях пишут, что громкие взрывы на правом и левом берегах столицы.

В КМВА сайта ТСН.ua рассказали, что все взрывы, которые сейчас раздаются в городе, плановые и о них извещали в военной администрации города.

"Взрывы плановые. Мы извещали жителей, что днем будут обезвреживать взрывоопасные предметы, а именно в Бучанском и Вышгородском районах, поэтому в районах, граничащих с областью слышны взрывы. Все под контролем. Пугаться этих взрывов не стоит и бежать в укрытие. Идти в укрытие нужно только когда звучит сигнал воздушной тревоги", – объяснили нам в КМВА.

Напомним, во время проверки лесов Киевской области на взрывоопасные предметы в блиндаже российских оккупантов добровольцы нашли похищенный ноутбук. Они разыскали контакты владелицы и вернули ей гаджет.

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