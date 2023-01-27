В Киево-Могилянской академии запретили говорить по-русски: кого это касается

Преподавание на русском в университете не ведется уже давно.

В Национальном университете "Киево-Могилянская академия" запретили использовать русский язык в заведении студентам, преподавателям и администрации.

Об этом сообщил председатель Наблюдательного совета НаУКМА Геннадий Зубко.

Новая норма была прописана в Правилах внутреннего распорядка НаУКМА.

"В стенах Национального университета "Киево-Могилянская академия" употреблять язык государства-агрессора – русский – запрещено", – отметил Зубко.

Он напомнил, что преподавание на русском в университете не ведется уже давно, поэтому теперь запрет касается и общения между собой в учебном заведении.

"Это касается абсолютно всех: преподавателей, студентов, административного персонала. Эта норма прописана в новых Правилах внутреннего распорядка НаУКМА, которые сегодня утвердили на 40-й сессии Академической конференции университет", — сообщил председатель Наблюдательного совета университета.

Напомним, что 10 ноября 2022 года Киевский городской совет принял решение полностью исключить русский язык из учебных программ в школах и детсадах.

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