Київ може затопити: синоптики прокоментували інформацію з Мережі

У суботу, 28 січня, у Мережі з'явилася інформація про те, що Київ може затопити. Втім, синоптики спроствують це.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Синоптики заявили, що наразі для Києва немає загрози негативних наслідків та затоплення.

"Наші фахівці, гідрологи, ситуацію контролюють, в разі зміни - будуть випущені відповідні попередження. Для довідки, ситуацію з стану водних об'єктів відслідковують гідрологи, а не метеорологи. Перед тим, як писати інформацію, ознайомтесь з матеріалом та не залякуйте громадян", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що гідрологи ситуацію контролюють, а в разі зміни - будуть випущені відповідні попередження.

Що відомо про "загрозу стихійного підтоплення"

У суботу у деяких ЗМІ з'явилася інформація, що найближчими днями Чернігівській області буде утримуватися значне затоплення заплави. Нібито це може призвести до чергового підтоплення не тільки в цьому регіоні, а й Києва.

Слід зауважити, що у повідомленні синоптиків про Київ не йшлося. Зазначалося, що, за даними метеорологів, від 27 до 30 січня на ділянці Верхнього Дніпра в межах Чернігівщини утримуватиметься значне затоплення заплави, порушення транспортного сполучення з окремими прирічковими селами вздовж Верхнього Дніпра та затоплення житлових будинків низки сіл у Чернігівському районі області. Через це оголошено третій рівень небезпеки - червоний.

Крім того, на притоці Десни р. Снов утримуватиметься перевищення небезпечної відмітки переливу води через автодорогу місцевого значення у Корюківському районі Чернігівської області.



Фото з відкритих джерел.

Нагадаємо, 29 січня в неділю на Київщині буде хмарно з проясненнями. Без опадів. Вночі температура повітря в області 2-7° морозу, а вдень від 2° морозу до 3° тепла. У Києві вночі буде -4-6°, а вдень близько 0°.

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