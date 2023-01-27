Школы Киева возобновляют обучение после длительных зимних каникул: что известно

Благодаря длительным каникулам столичным школам удалось существенно сэкономить на отоплении и расходах на электроэнергию.

Учеба в школах Киева после продолжительных зимних каникул возобновится 30 января.

97% столичных школ, имеющих укрытие, возобновят обучение в смешанном формате – как онлайн, так и офлайн. В классы должно прийти около 117 тысяч школьников.

Об этом говорится в сообщении КГГА.

Отмечается, что во время зимних каникул в учебных заведениях проводились дополнительные работы по упорядочению укрытий. Сегодня там могут получить приют более 189 тысяч человек – на 42 тысячи больше, чем в начале учебного года.

"Проверили также готовность учебных заведений ко второму семестру. Особо обращали внимание на поврежденные во время воздушных атак школы. Они готовы принимать учащихся: отопление подключено, персонал проинструктирован на случай новых опасностей. Кроме того, провели работы, которые должны обеспечить качественное и бесперебойное подключение к интернета", — говорится в сообщении КГГА.

В КГГА отметили, что благодаря продолжительным зимним каникулам столичным школам удалось существенно сэкономить на отоплении и расходах на электроэнергию.

Напомним, 23 января учебу в школах и лицеях Броваров временно прекратили : поступило тревожное сообщение с угрозами в сторону школьников.

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