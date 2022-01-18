Из-за непогоды самолеты не могут приземниться в Киеве и летят во Львов

Уже пять рейсов не смогли приземлиться в столице и полетели во львовский аэропорт.
Из-за непогоды в Киеве сегодня, 18 января, львовский аэропорт принимает самолеты, которые не могут приземлиться в столице.
Об этом пишет пресс-служба Международного аэропорта "Львов".
Как сообщается, уже пять рейсов не смогли приземлиться в Киеве и полетели во Львов:
- Рейс WZZ6270 из Вроцлава;
- Рейс WZZ1567 из Варшавы;
- Рейс WZZ6232 из Пардубицы;
- Рейс WZZ6278 из Вильнюса;
- Рейс WZZ6044 из Рима.
Во львовском аэропорту отмечают, что все прибывшие пассажиры пересели в автобус и отправились в Киев.
Напомним, чрезвычайники объявили штормовое предупреждение на всей территории страны из-за непогоды. В 10 областях Украины порывистый ветер оборвал провода, без света остались три с половиной сотни населенных пунктов.
Читайте также:
- В Киеве на Крещение будут развозить освященную воду в цистернах: адреса
- Скандал в киевском ресторане: в заведении извинились перед женщинами за выбитые зубы, но возмутились из-за ребенка
- Ехали из регионов Украины и всего мира: названо количество людей, которые в этом году пришли посмотреть на главную елку страны