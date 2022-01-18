Из-за непогоды самолеты не могут приземниться в Киеве и летят во Львов

Из-за непогоды самолеты не могут приземниться в Киеве и летят во Львов

Уже пять рейсов не смогли приземлиться в столице и полетели во львовский аэропорт.

Из-за непогоды в Киеве сегодня, 18 января, львовский аэропорт принимает самолеты, которые не могут приземлиться в столице.

Об этом пишет пресс-служба Международного аэропорта "Львов".

Как сообщается, уже пять рейсов не смогли приземлиться в Киеве и полетели во Львов:

Рейс WZZ6270 из Вроцлава;

Рейс WZZ1567 из Варшавы;

Рейс WZZ6232 из Пардубицы;

Рейс WZZ6278 из Вильнюса;

Рейс WZZ6044 из Рима.

Во львовском аэропорту отмечают, что все прибывшие пассажиры пересели в автобус и отправились в Киев.

Напомним, чрезвычайники объявили штормовое предупреждение на всей территории страны из-за непогоды. В 10 областях Украины порывистый ветер оборвал провода, без света остались три с половиной сотни населенных пунктов.

Погода в Украине: в 10 областях порывистый ветер оборвал провода – какая ситуация во Львове и Киеве

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