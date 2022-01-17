83 км/ч: в Киеве зафиксировали рекордную скорость ветра (видео)

Предыдущий рекорд был зафиксирован в 1966 году.

В Киеве 14 января зафиксировали рекордную скорость ветра — 23 м/с или 83 км/ч.

Об этом сообщили на сайте Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Показатель на 3 м/с превысил предыдущее максимальное значение, зарегистрированное в 1966 году.

Отмечается, что исторический рекордный максимум скорости ветра в столице равен 25 м/с и удерживается с 20 марта 1881 года.

Напомним, что вечером 14 января, из-за сильных порывов ветра во многих городах, особенно на севере страны, где дуло сильнее всего, не устояли новогодние елки и другие праздничные украшения. Большинство регионов также накрыло ветрами с силой до 70 км/ч.

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