В Киеве на Крещение будут развозить освященную воду в цистернах: адреса

Каждая из водовозок проходит санитарную обработку.
В Киеве на Крещение, 18 и 19 января, будут развозить освященную питьевую воду в автоцистернах.
Об этом сообщили на сайте "Киевводоканала".
Отмечается, что каждая водовозка проходит санитарную обработку. Ее дезинфицируют хлором, а затем промывают питьевой водой, отбирают пробы воды и отправляют на анализ. После этого автоцистерны отправляют на освящение.
Желающим набрать освященную воду на Крещение необходимо со своей тарой подойти к водовозкам, которые будут расположены по адресам:
18 января:
- С 10:00 возле Храма Покрова Пресвятой Богородицы, ул. Приречная, 5а.
19 января:
- С 8:00 до 10:00 возле храма Малой Теплой Софии, ул. Владимирская, 24;
- С 10:00 до 15:00 возле храма святых Первоверховных апостолов Петра и Павла, ул. Стеценко, 14;
- С 13:00 в Гидропарке у часовни Крещения Господня;
- С 9:00 возле Храма Покрова Пресвятой Богородицы, ул. Приречная, 5а.
Напомним, что ежегодно 19 января украинцы празднуют великий праздник Крещение Господне, Крещение или Богоявление Господне. В столице подготовили 15 локаций, где можно купаться безопасно. Там установили биотуалеты, кабинки для переодевания, а также будут дежурить медики и спасатели.
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