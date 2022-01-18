В Киеве на Крещение будут развозить освященную воду в цистернах: адреса

В Киеве на Крещение будут развозить освященную воду в цистернах: адреса

Каждая из водовозок проходит санитарную обработку.

В Киеве на Крещение, 18 и 19 января, будут развозить освященную питьевую воду в автоцистернах.

Об этом сообщили на сайте "Киевводоканала".

Отмечается, что каждая водовозка проходит санитарную обработку. Ее дезинфицируют хлором, а затем промывают питьевой водой, отбирают пробы воды и отправляют на анализ. После этого автоцистерны отправляют на освящение.

Желающим набрать освященную воду на Крещение необходимо со своей тарой подойти к водовозкам, которые будут расположены по адресам:

18 января:

С 10:00 возле Храма Покрова Пресвятой Богородицы, ул. Приречная, 5а.

19 января:

С 8:00 до 10:00 возле храма Малой Теплой Софии, ул. Владимирская, 24;

С 10:00 до 15:00 возле храма святых Первоверховных апостолов Петра и Павла, ул. Стеценко, 14;

С 13:00 в Гидропарке у часовни Крещения Господня;

С 9:00 возле Храма Покрова Пресвятой Богородицы, ул. Приречная, 5а.

Напомним, что ежегодно 19 января украинцы празднуют великий праздник Крещение Господне, Крещение или Богоявление Господне. В столице подготовили 15 локаций, где можно купаться безопасно. Там установили биотуалеты, кабинки для переодевания, а также будут дежурить медики и спасатели.

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