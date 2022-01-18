Достойна выставки: в Чернобыльском заповеднике обнародовали фото величественной лосихи

Животное остановилось и словно позировало фотографу.

В Чернобыльском заповеднике обнародовали фото величественной лосихи.

Животное остановилось и словно позировало фотографу.

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Об этом говорится в сообщении Чернобыльского Радиационно-экологического биосферного заповедника.

"Достойна выставки", — говорится в подписи под фото.

Отметим, в феврале 2017 Министерство экологии и природных ресурсов Украины сначала официально запретило охоту на лосей на всей территории страны сроком на 25 лет, а затем внесло вид в Красную книгу Украины.

Лоси быстрые, бегают до 56 км/ч, хорошо плавают.

Самцы и одинокие самки живут поодиночке или небольшими группами по 3-4 животных. Летом и зимой взрослые самки ходят с лосятами, образуя группы из 3-4 голов, иногда к ним присоединяются самцы и одинокие самки, образуя стадо в 5-8 голов. Весной эти стада распадаются. Гон у лося происходит в тот же сезон, что у оленя, — в сентябре-октябре и сопровождается характерным глухим ревом самцов ("стоном").

Напомним, в Чернобыльском заповеднике в фотоловушку попали редкие, почти исчезнувшие животные.

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