Через негоду літаки не можуть приземнитися в Києві і летять до Львова

Через негоду літаки не можуть приземнитися в Києві і летять до Львова

Наразі вже п’ять рейсів не змогли приземлитися в столиці і полетіли до львівського аеропорту.

Через негоду у Києві сьогодні, 18 січня, львівський аеропорт приймає літаки, які не можуть приземлитися в столиці.

Про це пише пресслужба Міжнародного аеропорту "Львів".

Як повідомляється, наразі вже п’ять рейсів не змогли приземлитися в Києві і полетіли до Львова:

Рейс WZZ6270 з Вроцлава;

Рейс WZZ1567 з Варшави;

Рейс WZZ6232 з Пардубиці;

Рейс WZZ6278 з Вільнюса;

Рейс WZZ6044 з Рима.

У львівському аеропорту зазначають, що всі пасажири, які прибули з-за кордону, пересіли на автобуси та вирушили до Києва.

Нагадаємо, надзвичайники оголосили штормове попередження на всій території країни через негоду. У 10 областях України рвучкий вітер пообривав дроти, без світла лишилися три з половиною сотні населених пунктів.

Погода в Україні: у 10 областях рвучкий вітер пообривав дроти – яка ситуація у Львові та Києві

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