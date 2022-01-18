Через негоду літаки не можуть приземнитися в Києві і летять до Львова

Наразі вже п’ять рейсів не змогли приземлитися в столиці і полетіли до львівського аеропорту.
Через негоду у Києві сьогодні, 18 січня, львівський аеропорт приймає літаки, які не можуть приземлитися в столиці.
Про це пише пресслужба Міжнародного аеропорту "Львів".
Як повідомляється, наразі вже п’ять рейсів не змогли приземлитися в Києві і полетіли до Львова:
- Рейс WZZ6270 з Вроцлава;
- Рейс WZZ1567 з Варшави;
- Рейс WZZ6232 з Пардубиці;
- Рейс WZZ6278 з Вільнюса;
- Рейс WZZ6044 з Рима.
У львівському аеропорту зазначають, що всі пасажири, які прибули з-за кордону, пересіли на автобуси та вирушили до Києва.
Нагадаємо, надзвичайники оголосили штормове попередження на всій території країни через негоду. У 10 областях України рвучкий вітер пообривав дроти, без світла лишилися три з половиною сотні населених пунктів.
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