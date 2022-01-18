В Киеве из окна 15 этажа выпал 1,5-годовалый ребенок (фото)

В результате чего выпал ребенок, сейчас неизвестно.
В Киеве из окна многоэтажки выпал ребенок. От полученных травм он скончался на месте.
Об этом сообщили в Телеграмм-канале "Вартові Еспресо".
Как стало известно, происшествие случилось на бульваре Русановском в Днепровском районе города. Там с окна 15 этажа выпал 1,5-годовалый ребенок. От полученных травм он скончался на месте. Медики, которые прибыли на вызов, лишь констатировали его смерть.
В результате чего выпал ребенок, сейчас неизвестно. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Устанавливаются все детали случившегося.
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