Останется ли бесплатным проезд в коммунальном транспорте для школьников в Киеве: у Кличко дали ответ

Останется ли бесплатным проезд в коммунальном транспорте для школьников в Киеве: у Кличко дали ответ

При отсутствии электронной карточки ученика родителям придется платить за проезд ребенка в общественном транспорте.

В Киеве проезд в коммунальном транспорте для школьников останется бесплатным.

Для этого необходимо оформить электронную карточку ученика для ребенка до 1 марта 2022 года. В настоящее время почти для половины учеников уже оформлен и издан новый электронный документ.

Также читайте В общественном транспорте подорожал проезд: в каких регионах цены выросли больше всего

Об этом говорится на официальном канале КГГА в Telegram.

"На сегодняшний день действующее законодательство не позволяет иным образом предоставлять возможность бесплатного проезда школьникам. И в случае отсутствия карты родителям придется платить за проезд ребенка в общественном транспорте", — пояснили в горгосадминистрации.

Электронная карточка ученика – это современное приложение, которое не только позволит оптимизировать контроль за расходами из городского бюджета на транспорт школьниками, но и станет современным носителем полезных функций – как для школьников, так и для их родителей.

В дальнейшем город будет использовать новые сервисы как дополнительный функционал для карт, что сделает их эффективным и современным инструментом для сферы образования, в частности, для оплаты питания или контроля родителями за оценками детей.

Напомним, проект "Электронная карта ученика" стартовал в 2019 году. С тех пор столичные учебные заведения неоднократно призывали родителей оформить новый документ, который должен стать единственным для использования в транспорте.

Читайте также: