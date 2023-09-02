Слушание прошло в Шевченковском райсуде Киева.
Сегодня, 2 сентября, бизнесмену Игорю Коломойскому избрали меру пресечения. Его будут содержать под стражей до 31 октября.
Об этом сообщает "Радио Свобода".
Что известно
Постановление о бизнесмене объявил судья Шевченковского райсуда Киева. Апелляцию защита может подать до 7 сентября.
Напомним, украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому объявили о подозрении по двум статьям – 190 и 209 Уголовного кодекса Украины. В настоящее время продолжается досудебное расследование.
Следствие проходит по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 190 (мошенничество); ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).
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