Сегодня, 2 сентября, бизнесмену Игорю Коломойскому избрали меру пресечения. Его будут содержать под стражей до 31 октября.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Коломойскому избрали меру пресечения

Что известно

Постановление о бизнесмене объявил судья Шевченковского райсуда Киева. Апелляцию защита может подать до 7 сентября.

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Напомним, украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому объявили о подозрении по двум статьям – 190 и 209 Уголовного кодекса Украины. В настоящее время продолжается досудебное расследование.

Следствие проходит по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 190 (мошенничество); ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).

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