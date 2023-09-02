В Киеве откроют библиотеку настольных игр – их можно будет взять домой (фото, подробности)

Настольные игры можно будет брать домой как книги.

В Киеве 6 сентября откроется первая в Украине библиотека настольных игр, которые пользователи смогут взять домой.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"Чтобы воспользоваться игровым фондом, нужно стать читателем Центральной библиотеки им. Т. Г. Шевченко для детей г. Киева (просп. Берестейский, 25-А). Сначала планируется проводить игровые встречи. Также все желающие смогут брать настолки в читальном зале. Позже игры будут выдавать домой, как книги", — говорится в сообщении.

В КГГА отметили, что игровой фонд библиотеки насчитывает более 125 игр – от самых простых до сложных экономических стратегий. Коллекцию игр передал Союз издательств настольных игр.

Настольные игры в библиотеке Киева

Настольные игры в библиотеке Киева

Настольные игры в библиотеке Киева

Настольные игры в библиотеке Киева

"Это пилотный проект – впоследствии Департамент культуры КГГА расширит его и на другие библиотечные пространства города", — отметили в КГГА.

Напомним, в Киеве обнаружили гранату в подъезде многоэтажки (фото).

Читайте также: