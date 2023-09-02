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Ігорю Коломойському обрали запобіжний захід

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
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Ігорю Коломойському обрали запобіжний захід

Український бізнесмен Ігор Коломойський / Фото: Associated Press

Слухання відбулося у Шевченківському райсуді Києва.

Сьогодні, 2 вересня, бізнесмену Ігорю Коломойському обрали запобіжний захід. Його триматимуть під вартою до 31 жовтня.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Коломойському обрали запобіжний захід

Коломойському обрали запобіжний захід

Що відомо

Ухвалу щодо бізнесмена оголосив суддя Шевченківському райсуду Києва. Апеляцію захист може подати до 7 вересня.

Нагадаємо, українському бізнесмену Ігорю Коломойському оголосили про підозру за двома статтями – 190 та 209 Кримінального кодексу України. Наразі триває досудове розслідування.

Слідство відбувається за двома статтями Кримінального кодексу України: ст. 190 (шахрайство);  ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

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Дата публікації
Перегляди
560
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