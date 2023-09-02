Слухання відбулося у Шевченківському райсуді Києва.
Сьогодні, 2 вересня, бізнесмену Ігорю Коломойському обрали запобіжний захід. Його триматимуть під вартою до 31 жовтня.
Про це повідомляє "Радіо Свобода".
Що відомо
Ухвалу щодо бізнесмена оголосив суддя Шевченківському райсуду Києва. Апеляцію захист може подати до 7 вересня.
Нагадаємо, українському бізнесмену Ігорю Коломойському оголосили про підозру за двома статтями – 190 та 209 Кримінального кодексу України. Наразі триває досудове розслідування.
Слідство відбувається за двома статтями Кримінального кодексу України: ст. 190 (шахрайство); ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).
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