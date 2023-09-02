В Киевской области разыскивают 4-летнего мальчика: детали

Ребенок гулял во дворе, но впоследствии исчез.

Полиция Киевщины разыскивает 4-летнего Ивана Харитоненко. Мальчик живет в Белогородке Киевской области.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

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По данным полиции, 2 сентября около 17:30 в полицию поступило сообщение от родителей о том, что 40 минут назад со двора ушел их малолетний сын. На поиски ребенка оперативно привлечены подразделения полиции Киевской области.

Отмечается, что:

мальчик имеет рост 116 сантиметров, русые волосы и карие глаза;

ребенок не разговаривает;

Иван одет в черную футболку с изображением динозавра, зеленые шорты, серые кроксы, белые носки.

Украинцев призывают оперативно сообщать любую информацию о местонахождении разыскиваемого. Для этого следует обратиться на спецлинию "102".

Напомним, в Киевской области полицейские разыскали пропавшую 95-летнюю женщину. С просьбой найти ее к правоохранителям обратилась жительница села Большие Ерчики.

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