В Киеве исчезла женщина с 3-летним сыном: сели в попутку и не доехали домой (фото)

Последний раз пропавших без вести видели 30 августа в районе станции метро "Лесная".
Полиция Киева разыскивает 26-летнюю жительницу Черниговской области и ее 3-летнего сына, которые гостили в столице и перестали выходить на связь.
Об этом сообщила полиция Киева, опубликовав фото пропавших без вести.
"Женщина вместе с ребенком, погостив в столице, сели на попутный транспорт, чтобы добраться до Черниговской области, однако пока их местонахождение неизвестно", — говорится в сообщении.
Об исчезновении сообщил житель Киева, у которого гостила его 26-летняя двоюродная сестра вместе с 3-летним племянником.
По его словам, 30 августа этого года со станции метро "Лесная" они сели на попутный транспорт, который должен был подвезти их в село Головеньки Черниговской области. С тех пор родственница жителя столицы перестала выходить на связь, до сих пор ее местонахождение неизвестно.
Разыскиваются:
Менщик Юлия Ивановна, 1997 года рождения, и ее сын – Менщик Артем Александрович, 2020 года рождения.
Приметы пропавшей без вести:
рост около 165 см, среднего телосложения, волосы длинные, каштановые. Была одета в белую майку и оранжевые шорты.
Правоохранители обращаются к гражданам, владеющим информацией о местонахождении семьи или любой другой информацией, способствующей установлению их местонахождение, сообщить ее в полицию по номерам: 063 445 8014, 044 546 0565, 096 435 8 102.
Напомним, в одном из районов Киева якобы орудует маньяк. О мужчине в Деснянском районе, который нападает с молотком на женщин, киевляне пишут в социальных сетях.
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