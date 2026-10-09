Как добраться с одного берега Киева на другой в случае перекрытия мостов.

Киев

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Если автомобильные мосты внутри Киева одновременно станут недоступными, водителям придется искать объезд за пределами столицы. В Autocentre смоделировали два основных варианта объезда — переправы через Киевскую и Каневскую ГЭС.

Однако кратким такой маршрут не будет. В зависимости от направления дорога между левым и правым берегами может увеличиться примерно до 170-190 км или даже 280-310 км.

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Маршруты как объехать Днепр. Фото: www.autocentre.ua

Как объехать Киев через Днепр: два возможных маршрута

Самый короткий вариант — через Вышгород и Киевскую ГЭС

На первый взгляд, проще всего было бы ехать через Вышгород, ведь Киевская ГЭС расположена гораздо ближе к столице, чем Каневская.

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Но есть проблема, с левого берега Киева нельзя просто напрямую доехать до Вышгорода, потому что путь пересекает Десну. Поэтому придется совершать большой объезд через Остер.

Ориентировочный маршрут выглядит следующим образом:

левый берег Киева → Бровары → Остер → мост через Десну → Хотяновка → Киевская ГЭС → Вышгород → правый берег Киева.

Если считать путь, например, от Дарницкой площади до Майдана Незалежности, расстояние составит примерно 170-190 км. Это ориентировочный расчет, а не точный маршрут навигатора.

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Второй вариант — через Каневскую ГЭС

Если маршрут через Вышгород будет недоступен или перегружен, другое направление — на юг через Канев.

В таком случае с левого берега нужно ехать через Борисполь и Переяслав, затем пересечь Днепр через Каневскую ГЭС, а затем возвращаться в Киев через Ржищев и Обухов.

Ориентировочно маршрут будет следующим:

левый берег Киева → Борисполь → Переяслав → Липлявое → Каневская ГЭС → Канев → Ржищев → Обухов → правый берег Киева.

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От Дарницкой площади до Майдана Незалежности такой путь может составлять около 280-310 км.

Почему разница так велика

Проблема не только в самом Днепре.

На севере Киева дополнительным препятствием является Десна, поэтому даже близкая к столице Киевская ГЭС не дает прямого короткого маршрута с левого берега.

На юге ситуация другая, Каневская ГЭС значительно дальше Киева, поэтому приходится делать большой крюк через Киевскую и Черкасскую области.

В результате привычная поездка между двумя берегами, которая в пределах города занимает десятки километров, в случае полного перекрытия мостов может превратиться в многочасовое путешествие.

Значит ли это, что мосты Киева собираются закрывать

Нет. Речь идет только о сценарии на случай одновременной недоступности столичных переправ. Приведенные маршруты не означают, что все мосты Киева сейчас закрыты или проезд через обе ГЭС гарантированно открыт.

К примеру, мост Патона продолжают эксплуатировать с уже установленными транспортными ограничениями. Кроме того, в сентябре 2026 года в Киеве обновляли порядок движения Подольским мостовым переходом и Южным мостом во время воздушных тревог, то есть столичные власти продолжают корректировать схемы движения в зависимости от ситуации.

Что нужно проверять перед поездкой

Даже если дорога находится на карте, это не значит, что ею можно будет воспользоваться в конкретный момент.

На переправах по ГЭС могут действовать временные ограничения, а в случае проблем со столичными мостами нагрузка на объездные дороги резко возрастет. Поэтому перед выездом следует проверить сообщения полиции, местных властей и официальные транспортные обновления.

В навигаторе также лучше вручную указывать промежуточные точки — Остер и Вышгород или Переяслав и Канев. Иначе сервис может снова проложить более короткий маршрут через один из киевских мостов.

Какой маршрут короче

Если обе переправы доступны, значительно короче северное направление через Остер и Киевскую ГЭС — примерно 170–190 км.

Объезд через Каневскую ГЭС может добавить еще более 100 км и составит примерно 280-310 км.

То есть, в случае полного перекрытия мостов Киева переезд с одного берега на другой останется возможным, но быстрым его уже не назовешь.

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