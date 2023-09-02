Торговал гуманитаркой для жителей Ирпеня: в Украине разоблачили псевдоволонтера

Нарушенному грозит лишение свободы сроком до семи лет с конфискацией имущества.

В Нацполиции разоблачили псевдоволонтеры, торговавшего гуманитарной помощью.

Об этом сообщает МВД Украины.

Отмечается, что фигурант продавал медицинские средства, одеяла, матрасы и другие вещи первой необходимости, отправленные в 2020 году из-за границы.

Помощь должны были получить жители Ирпеня, пострадавшего во время оккупации города русскими войсками.

"Полицейские провели санкционированные обыски в помещениях, где хранилась гуманитарная помощь. Среди изъятого — антисептические средства, турникеты, перевязочный материал, медицинские приборы, одежда, детское питание", — сообщили в МВД.

Проводятся следственные действия в рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 201-2 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до семи лет с конфискацией имущества.

В Украине разоблачили псевдоволонтера

организовал гуманитаркой для жителей Ирпеня: в Украине разоблачили псевдоволонтера

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении настоятелю церкви Овручско-Коростенской епархии УПЦ (МП). По данным следствия, подозреваемый разжигал религиозную ненависть.

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