В маршрутках Киевской области подешевеет проезд: список направлений

Сейчас уже снижены тарифы на девяти маршрутах.

В маршрутках Киевской области подешевеет проезд.

Перевозчики начали снижать тарифы на проезд в пригородном пассажирском транспорте.

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Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной государственной администрации.

"На Киевщине в результате конструктивного диалога руководства области и перевозчиков удалось начать процесс снижения тарифов на проезд в пригородном пассажирском транспорте", — говорится в сообщении пресс-службы КОДА.

Напомним, 6 августа глава области провел встречу с перевозчиками, во время которой предварительно договорились о снижении тарифов, где повышения происходили в течение 2021 года, исходя из того, что такое повышение не может превышать 15-18%.

"Сейчас уже снижены тарифы на девяти маршрутах. Это разумный компромисс, учитывающий экономические реалии, в которых работают перевозчики, и возможности населения оплачивать их услуги. Считаю, что остальные поставщики услуги также должны с пониманием отнестись к платежеспособности людей и пересмотреть тарифы", — подчеркнул председатель Киевской ОГА Василий Володин.

По данным управления пассажирских перевозок Киевской облгосадминистрации, сокращение стоимости проезда произошло на следующих направлениях:

Вишневое — Киев;

Боярка — Киев;

Васильков — Киев;

Кривое Озеро — Киев;

Ирпень — Киев;

Чабаны — Киев;

Петровское — Киев;

Крюковщина — Киев АС Киев;

Крюковщина — Киев АС Южная.

Увеличение стоимости проезда ни на одном из перечисленных направлений не превышает 18%.

Следует отметить, что с 2015 года, согласно законодательству Украины, Киевская областная государственная администрация не имеет полномочий по осуществлению государственного регулирования тарифов на услуги по перевозке пассажиров на пригородных и междугородных автобусных маршрутах общего пользования, которые не выходят за пределы территории Киевской области.

Напомним, во многих пригородных маршрутках Киевской области зимой подорожал проезд. С 15 февраля в среднем стоимость проезда увеличилась на три гривни.

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