В маршрутках Киевской области подешевеет проезд: список направлений

Сейчас уже снижены тарифы на девяти маршрутах.
В маршрутках Киевской области подешевеет проезд.
Перевозчики начали снижать тарифы на проезд в пригородном пассажирском транспорте.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной государственной администрации.
"На Киевщине в результате конструктивного диалога руководства области и перевозчиков удалось начать процесс снижения тарифов на проезд в пригородном пассажирском транспорте", — говорится в сообщении пресс-службы КОДА.
Напомним, 6 августа глава области провел встречу с перевозчиками, во время которой предварительно договорились о снижении тарифов, где повышения происходили в течение 2021 года, исходя из того, что такое повышение не может превышать 15-18%.
"Сейчас уже снижены тарифы на девяти маршрутах. Это разумный компромисс, учитывающий экономические реалии, в которых работают перевозчики, и возможности населения оплачивать их услуги. Считаю, что остальные поставщики услуги также должны с пониманием отнестись к платежеспособности людей и пересмотреть тарифы", — подчеркнул председатель Киевской ОГА Василий Володин.
По данным управления пассажирских перевозок Киевской облгосадминистрации, сокращение стоимости проезда произошло на следующих направлениях:
- Вишневое — Киев;
- Боярка — Киев;
- Васильков — Киев;
- Кривое Озеро — Киев;
- Ирпень — Киев;
- Чабаны — Киев;
- Петровское — Киев;
- Крюковщина — Киев АС Киев;
- Крюковщина — Киев АС Южная.
Увеличение стоимости проезда ни на одном из перечисленных направлений не превышает 18%.
Следует отметить, что с 2015 года, согласно законодательству Украины, Киевская областная государственная администрация не имеет полномочий по осуществлению государственного регулирования тарифов на услуги по перевозке пассажиров на пригородных и междугородных автобусных маршрутах общего пользования, которые не выходят за пределы территории Киевской области.
Напомним, во многих пригородных маршрутках Киевской области зимой подорожал проезд. С 15 февраля в среднем стоимость проезда увеличилась на три гривни.
Читайте также: