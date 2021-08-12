Драка копов в Белой Церкви: полиция проводит служебное расследование

В полиции осудили "непрофессиональное поведение" своих коллег.

В Белой Церкви между работниками полиции охраны возник конфликт, который перерос в драку.

Эту информацию подтвердила пресс-служба полиции Киевской области.

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По данному факту сейчас проводится служебное расследование.

"Мы осуждаем непрофессиональное поведение полицейских и проводим профилактические беседы среди всего личного состава", — заверили в пресс служба.

Напомним, видео драки копов в Белой Церкви опубликовали в Сети. Силовики устроили драку рядом с авто. Один правоохранителей чуть не задушил другого. Разнять "бойцов" удалось лишь четырем силовикам. Что стало причиной конфликта — пока неизвестно.

Ранее, в феврале 2021 года, в центре Киева подрались бойцы Нацгвардии. Очевидцы утверждают, что они были пьяны. На кадрах двое нацгвардейцев толкнули на землю своего сослуживца и стали бить его ногами и руками.

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