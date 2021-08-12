Сбежал из психбольницы: под Киевом разыскивают подозреваемого в преступлении мужчину (фото)

Сбежал из психбольницы: под Киевом разыскивают подозреваемого в преступлении мужчину (фото)

В полиции не уточняют, что именно совершил гражданин.

В Киевской области правоохранители разыскивают 30-летнего мужчину, который сбежал из учреждения принудительного лечения.

Об этом сообщили в пресс-службе Фастовского районного управления полиции.

Как стало известно, 11 августа Сыворотка Михаил Сергеевич сбежал из учреждения, расположенного в поселке Глеваха Киевской области. Там он проходит принудительное лечение.

Приметы мужчины: на вид ему до 30 лет. Рост около 175 сантиметров, плотного телосложения. У него круглое лицо, высокий лоб, темные короткие волосы, темные глаза, прямой нос, средней полноты губы и прямые широкие брови.

Полиция Киевской области

Одет был в спортивный черный костюм, черную футболку с белой надписью на груди, а также в темные резиновые шлепанцы.

"Если вы владеете информацией о местонахождении подозреваемого, сообщите, пожалуйста, на спецлинию полиции "102" или в Фастовское районное управление полиции по телефону: (04565) 5-13-41", — подчеркнули в районном управлении полиции.

Напомним, что правоохранители разыскивают 30-летнюю жительницу Луцка Снесар Алену Анатольевну. Женщина еще 14 июля ушла из дома.

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