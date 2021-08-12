В Киеве очередной тиктокер уничтожил электросамокат: видео

Парень залез на крышу пристройки и бросил самокат на землю.
В Киеве очередной тиктокер уничтожил электросамокат. Самокат принадлежал компании проката.
Об этом сообщил "Киев Оперативный" и обнародовал видео.
Парень залез на крышу пристройки и бросил самокат на землю с высоты первого этажа.
"Разве можно с такими людьми построить что-то в этой стране? Димон, думаешь, что ты крутой, ты очень сильно ошибаешься", — говорится в заметке под видео.
Напомним, в центре Киева девушка разбила лицо и получила травмы рук и многочисленные ссадины из-за неисправного самоката, у которого отказали тормоза.