Дрифт возле Софии Киевской: в заповеднике говорят, что никаких согласований на съемки не давали

В "Софии Киевской" отметили, что запрос от организаторов съемок дрифта в Национальный заповедник не поступал.
В Национальном заповеднике "София Киевская" отметили, что никаких согласований на съемки дрифта автомобилей на Софийской площади руководство не придавало.
Заповедник обнародовал официальное заявление.
"В столице действует Порядок организации и проведения негосударственных массовых мероприятий религиозного, культурно-просветительского, спортивного, зрелищного и другого характера в Киеве, утвержденного Киевским городским советом 19 декабря 2019 года. Согласно ему, разрешение на проведение мероприятия на Софийской площади предоставляется исключительно в случае согласования с Национальным заповедником "София Киевская" с целью недопущения техногенного негативного влияния на состояние памятников национального значения", — говорится в заявлении.
В заповеднике отметили, что соответствующий запрос от организаторов съемок дрифта в Национальный заповедник не поступал.
Напомним, на Софийской площади дрифтували украинская рэперша Alyona Alyona и комментатор киберспортивных соревнований Виталий Волочай. Экстремальную езду организовала компания Red Bull, которой власть Киева не позволила проводить такие съемки. Кроме того, по данным ТСН.ua, в съемках участвовали два профессиональных дрифтера — украинец Александр Гринчук и ирландец Конор Шанаган.
Компания Red Bull извинилась за дрифт на Софийской площади в Киеве.