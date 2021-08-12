Дрифт возле Софии Киевской: в заповеднике говорят, что никаких согласований на съемки не давали

Дрифт возле Софии Киевской: в заповеднике говорят, что никаких согласований на съемки не давали

В "Софии Киевской" отметили, что запрос от организаторов съемок дрифта в Национальный заповедник не поступал.

В Национальном заповеднике "София Киевская" отметили, что никаких согласований на съемки дрифта автомобилей на Софийской площади руководство не придавало.

Заповедник обнародовал официальное заявление.

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"В столице действует Порядок организации и проведения негосударственных массовых мероприятий религиозного, культурно-просветительского, спортивного, зрелищного и другого характера в Киеве, утвержденного Киевским городским советом 19 декабря 2019 года. Согласно ему, разрешение на проведение мероприятия на Софийской площади предоставляется исключительно в случае согласования с Национальным заповедником "София Киевская" с целью недопущения техногенного негативного влияния на состояние памятников национального значения", — говорится в заявлении.

В заповеднике отметили, что соответствующий запрос от организаторов съемок дрифта в Национальный заповедник не поступал.

Напомним, на Софийской площади дрифтували украинская рэперша Alyona Alyona и комментатор киберспортивных соревнований Виталий Волочай. Экстремальную езду организовала компания Red Bull, которой власть Киева не позволила проводить такие съемки. Кроме того, по данным ТСН.ua, в съемках участвовали два профессиональных дрифтера — украинец Александр Гринчук и ирландец Конор Шанаган.

Компания Red Bull извинилась за дрифт на Софийской площади в Киеве.

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