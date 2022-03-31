Дания передала Киеву пожарно-спасательные автомобили

Дания поддержала столичных чрезвычайников.
Мэр Киева Виталий Кличко посетил одну из пожарно-спасательных частей столицы. Он поблагодарил спасателей за их чрезвычайно важную работу и отметил, что Дания оказала помощь чрезвычайным.
Об этом он сообщил в Telegram.
"Город делает все для современной оснастки и технического обеспечения работы подразделений спасателей. Например, сегодня в Киев из Дании поступили три специально оснащенных пожарно-спасательных авто, которые столица получила бесплатно", — сказал он.
Мэр также пообщался с волонтерами, которые тренируются на базе пожарной части, в частности, учатся оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим, разбирать завалы и спасать из-под них людей, пользоваться аварийно-спасательным оборудованием.
Напомним, кафиры угнали служебные машины из автопарка лесничества на Киевщине, а затем сожгли админздание.
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