Дания передала Киеву пожарно-спасательные автомобили

Дания поддержала столичных чрезвычайников.

Мэр Киева Виталий Кличко посетил одну из пожарно-спасательных частей столицы. Он поблагодарил спасателей за их чрезвычайно важную работу и отметил, что Дания оказала помощь чрезвычайным.

Об этом он сообщил в Telegram.

"Город делает все для современной оснастки и технического обеспечения работы подразделений спасателей. Например, сегодня в Киев из Дании поступили три специально оснащенных пожарно-спасательных авто, которые столица получила бесплатно", — сказал он.

Мэр также пообщался с волонтерами, которые тренируются на базе пожарной части, в частности, учатся оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим, разбирать завалы и спасать из-под них людей, пользоваться аварийно-спасательным оборудованием.

Напомним, кафиры угнали служебные машины из автопарка лесничества на Киевщине, а затем сожгли админздание.

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